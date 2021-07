Potrivit ANSVSA, in 22 iulie erau active 170 de focare de pesta porcina africana (PPA), dintre care 2 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 46.203 de porcine. In perioada 2019 si pana in prezent au fost stinse 3.230 de focare de pesta porcina africana. In intervalul 15-22 iulie, au fost inregistrate 54 de focare noi de PPA: 19 in judetul Teleorman, opt in judetul Bihor, cate cinci in judetele Arad si Ialomita, trei in judetul Satu Mare, cate doua in judetele Buzau, Cluj si Hunedoara si cate un focar in judetele Botosani, Dolj, Gorj, Maramures,…