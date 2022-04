Stiri pe aceeasi tema

- Ce alimente nu trebuie consumate de Paște. Mihaela Bilic a dat sfaturi prețioase despre alimentele de la masa de Paște. Cum trebuie combinate și consumate, astfel incat sa nu ai parte de episoade neplacute de indigestie sau de kilograme in plus. Cate oua roșii ai voie sa consumi, dar și care sunt cele…

- Sarbatorile pascale bat la ușa și daca aveți nevoie de indrumare in ceea ce privește meniul pentru masa de Paște, puteți alege varianta cea mai potrivita de la Apium Food. Condusa de Iuliana Petrunjel, Apium Food va ofera o gama variata de platouri și specialitați, pasca și cozonaci, folosind doar rețete…

- Inspectorii ANSVSA vor demara controale riguroase in perioada urmatoare in toata țara. Magazinele și in special piețele agro-alimentare, zonele in care urmeaza sa fie deschise spatii temporare de sacrificare a mieilor, dar și toti operatorii care comercializeaza carne sau preparate din carne sunt vizate…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a inceput controalele tematice de Paște pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare. Potrivit reprezentanților ANSVSA, vizate de controale sunt toate pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat, in februarie, amenzi in valoare de peste un milion de lei unor operatori economici care activeaza in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…

- Rodii din Turcia, cu reziduuri de pesticide, retrase de la vanzare de ANSVSA. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat marți ca, din cauza depașirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (imazilil), Unifrutti Impex SRL a inceput retragerea de…

- Noul președinte al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) este, incepand cu data de 9 februarie, Alexandru Nicolae Bociu, acesta fiind numit prin ordin al premierului Nicolae Ciuca. De altfel, el se ocupa de conducerea Autoritații inca de la finele lunii noiembrie…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 81 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 552.200 de lei, in cadrul controalelor efectuate in luna ianuarie in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala. Potrivit unui comunicat al Autoritatii…