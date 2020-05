Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza miercuri o conferinta de presa in care vor prezenta masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica. In cadrul evenimentului…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a cerut Nuclearelectrica abrogarea strategiei de continuare a proiectului Unitațile 3 și 4 Cernavoda și initierea procedurilor privind incetarea negocierilor...

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), condusa pana la moarte de catre regretatul Constantin Stroe, și avand acum la carma tot un argeșean – Gabriel Sicoe – a fost recunoscuta ca fiind de utilitate publica, conform unei hotarari apobate de Guvern, anunta Ministerul Economiei,…

- Prin efectele sale profunde asupra vieții și sanatații omului, virusul COVID-19, care a generat pandemia actuala, afecteaza grav economia mondiala și, in special, industria turismului. Federația Naționala a Ghizilor de Turism din Romania, singura organizație reprezentativa a ghizilor de turism,…

- Chiar daca Guvernul inca n-a batut in cuie masurile de relaxare de dupa starea de urgenta, turismul romanesc s-a pregatit sa isi reia activitatea. Deja ne putem rezerva locuri la pensiuni si hoteluri din tara, pentru perioada de dupa 15 mai. Iar unitatile de cazare spun ca nu mai asteapta…

- Deoarece nu exista inca masuri de distanțare sociala impuse, care sa genereze cheltuieli suplimentare, prețurile au ramas accesibile. Data de 2 mai este prima zi fara restricții și sunt disponibile bilete spre Londra cu doar 25 de euro, pe 4 mai biletele spre Roma sunt doar 55 de euro, iar spre…

- Guvernul Orban a elaborat primul pachet legislativ de masuri prin care sprijina companiile și angajații afectați de criza provocata de epidemia de coronavirus. Masurile sunt in vigoare și deja produc efecte pozitive. Una dintre cele mai importante prevederi o constituie acordarea de șomaj tehnic, in…

- Ordonantele de urgenta care cuprind masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au fost publicate, sambata, in Monitorul Oficial. Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta…