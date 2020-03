ANSVSA. Precizari despre cumpararea produselor alimentare prin comertul on-line

Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de produse alimentare sunt suficiente pentru a satisface nevoile cetatenilor, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), care face un apel la calm catre populatie. Conducerea ANSVSA a avut discutii in acest sens cu reprezentantii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) face apel la calm catre populatie si informeaza ca stocurile de produse alimentare sunt suficiente pentru a satisface nevoile cetatenilor. Totodata, ANSVSA recomanda consumatorilor sa cumpere produse alimentare fara a…

- In luna ianuarie, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș a facut 496 de controale la restaurante, pizerii, fast food-uri, fabrici de preparate din carne, ferme de animale, macelarii, carmangerii, supermarketuri, patiserii, cofetarii, gospodarii, fonduri de vanatoare…

- In cursul lunii ianuarie 2020 Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 6.620 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii si…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a realizat, in luna ianuarie, un numar de 6.620 de controale la nivel national, la unitati din industria agroalimentara non-animala, in urma carora a aplicat 69 de amenzi, in valoare totala de 330.400 de lei, informeaza…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut, in luna decembrie, aproape 9.000 de controale, in urma carora a aplicat 117 amenzi, in valoare de 530.400 de lei. ”In cursul lunii decembrie 2019, Directiile judetene sanitar veterinare si pentru siguranta…

- Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toata tara au aplicat, in luna decembrie, 117 amenzi, in valoare totala de 530.400 de lei, in cadrul celor 8.946 de controale realizate in unitatile din industria agroalimentara non-animala, informeaza miercuri Autoritatea Nationala…

- De la demararea controalelor specifice perioadei, din data de 28 noiembrie, inspectorii sanitari-veterinari au verificat 5.946 de obiective (unitati de industrie alimentara, piete agro-alimentare si unitati de vanzare cu amanuntul) si au realizat 1.292 de controale in trafic, impreuna cu reprezentanti…