ANSVSA: Peste 400 de focare de pestă porcină africană sunt active la nivel naţional Un numar de 402 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, acestea cumuland 112.927 de porcine afectate, potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara (ANSVSA).



Opt focare din total au fost declarate in exploatatii comerciale, iar sase focare in exploatatii comerciale de tip A.



De luni pana joi au fost inregistrate 15 focare noi de pesta porcina africana: cate trei focare in judetele Cluj si Gorj, cate doua focare in judetele Bihor si Sibiu si cate un focar in judetele Arad, Brasov, Buzau, Mures si Vaslui.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

