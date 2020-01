Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis o informare cu privire la numarul de focare inca active, numarul celor stinse și despagubirile achitate crescatorilor de suine afectați de pesta porcina africana.

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 626 de focare, cu 44 mai puține in comparație cu ultima actualizare, anunța marți Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) intr-un comunicat, anunța MEDIAFAX.Din…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitati din 24 de judete, cu un numar de 626 de focare, in scadere cu 44 de la precedenta actualizare, informeaza Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. Dintre focare,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 254 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 709 focare (dintre care 11 focare in exploatatii comerciale si 4 focare in exploatatii de tip A), in alte sapte judete fiind diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform unui comunicat al Autoritatii…

- Pesta porcina africana evolueaza in 254 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 709 focare, dintre care 11 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVS, potrivit…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 264 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 762 de focare, dintre care 12 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA.In…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 261 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 774 de focare (dintre care 15 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A), numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA,…

- La aceasta data, conform Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 260 de localitați din 26 de județe, cu un numar de 792 de focare, din acestea 17 focare fiind in exploatații comerciale și 5 focare in exploatații de tip A. In…