Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) nu va permite importurile in Romania de grau, porumb, floarea-soarelui si rapita originare din Ucraina, pana la data de 5 iunie 2023, informeaza miercuri institutia, potrivit Agerpres. „Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) aplica noile prevederi ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) […] The post ANSVSA nu va permite importurile in Romania de grau, porumb, floarea-soarelui si rapita originare din Ucraina, pana pe 5 iunie appeared first on Știri online, ultimele…