”Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a elaborat un proiect de ordin, prin care micii producatori de alimente din Romania vor beneficia de flexibilitate in ceea ce priveste frecventa recoltarilor de probe din cadrul programelor de autocontrol, pentru anumite criterii microbiologice stabilite in regulamentele europene”, a transmis, luni, ANSVSA, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca acest proiect de ordin a fost trimis Comisiei Europene, iar pentru elaborarea acestuia s-a luat in considerare principiul flexibilitatii, care este aplicat…