Zero cazuri de infectare cu coronavirus in județul Alba, pana duminica seara. Potrivit DSP Alba, nici o persoana din cele testate de la noi din județ nu au ieșit pozitive. In momentul de fața, in Romania sunt 139 de persoane infectate, 14.640 de persoane izolate și 2.855 in carantina. Situația pe județe…

202 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți. 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 241 de localitati din 25 de judete din țara, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

ANM a emis o avertizare de cod roșu pentru noua județe, care intra in vigoare la ora 18.00. Totodata, aproape jumatate de țara, inclusiv București, sunt vizate de un cod portocaliu. Județele vizate de avertizarea cod roșu sunt Prahova, Dambovița, Argeș, Brașov, Buzau, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași…

La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 267 de localitati din 26 de judete, cu un numar de 619 focare (dintre care 7 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A). In alte 10 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti. De la prima semnalare a prezentei…

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe atentionari de Cod galben de ceata, chiciura si polei, in 30 de judete. Pana la ora 11, se asteapta burnița care depune polei la Iasi si in Ilfov, potrivit ANM. De asemenea, pana la ora 11, este prognozata ceata si burnita…

Potrivit meteorologilor, în județele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Constanta, Tulcea, Cluj, Bistrita-Nasaud, Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovita, Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinti se…

In urma celor 102 percheziții domiciliare desfașurate ieri, de politistii de investigare a criminalitații economice, au fost ridicate inscrisuri și bunuri care au facut obiectul achizițiilor publice, iar mai multe autoturisme au fost indisponibilizate in vederea dispunerii unor masuri asiguratorii.…

Ample percheziții in țara, la persoane banuite de infracțiuni de fals și de serviciu/ In Teleorman, oamenii legii descind la primariile Cosmești, Beuca, Lisa și Purani. Polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare…