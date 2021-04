Stiri pe aceeasi tema

- Celula de criza constituita de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru a gestiona situatia animalelor de pe navele afectate de blocarea Canalului Suez si-a incheiat activitatea, a anuntat, luni, institutia intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.…

- Toti operatorii economici care intentioneaza sa desfasoare activitati de comert cu animale vii vor fi nevoiti sa mareasca cantitatile de furaje si de apa cu minim 25% si sa creasca spatiul destinat animalelor cu 10-15%, a anuntat luni Autoritatea Nationala Sanitar- Veterinara si pentru Siguranta…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta…

- ANSVSA anunța ca au fost trimise stocuri suplimentare de hrana și apa pentru oile blocate pe navele romanești. Se ia in calcul debarcarea animalelor in alte porturi din state aflate in apropierea zonei și continuarea tranzitului pana la destinație pe cale rutiera, scrie Mediafax.ro. „La nivelul…

- Dupa deblocare, s-a solicitat si s-a obtinut din partea guvernului egiptean prioritizarea la traversarea Canalului Suez pentru navele cu animale la bord, se arata in comunicat. “6 nave care au plecat din portul Constanta in perioada 16-23.03.2021 au finalizat traversarea Canalului Suez in data de 29.03.2021.…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta in…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA comunica situatia celor 11 nave cu animale destinate exportului, care au plecat din portul Constanta, avand ca destinatie tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez.Dupa deblocare, s a solicitat si s a obtinut din…

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale. Zece nave din Romania cu peste 130.000 de…