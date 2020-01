Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii cu privire la interzicerea recoltarii de midii din Marea Neagra, ANSVSA face urmatoarele precizari:Clasificarea zonelor de unde se recolteaza midiile, in vederea comercializarii, se face la solicitarea partilor interesate, reprezentate de Agentia…

- Proprietarul unei cherhanale din comuna Jurilovca, Radu Manolache, a anuntat luni ca renunta la proprietate in favoarea oricarei persoane care poate sa faca profit de un leu pe luna in conditiile legislatiei actuale din piscicultura si a propus autoritatilor nationale dezvoltarea Bursei de peste de…

- Tinerii fermieri vor beneficia de terenuri agricole concesionate Foto rrapl.ro Tinerii fermieri vor beneficia, în acest an, în premiera, de terenuri agricole concesionate de la Agentia Domeniilor Statului, în suprafata de 50 de hectare de persoana. Ministrul Agriculturii…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut, in luna decembrie, aproape 9.000 de controale, in urma carora a aplicat 117 amenzi, in valoare de 530.400 de lei. ”In cursul lunii decembrie 2019, Directiile judetene sanitar veterinare si pentru siguranta…

- Reprezentanti ai crescatorilor de ovine si bovine, ai transportatorilor de animale, exportatorilor si ai procesatorilor de carne au participat, miercuri, la prima sedinta a Consiliului Consultativ convocata de catre presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura (ANPA) va trebui sa returneze Uniunii Europene aproape 15 milioane de lei, bani primiți pentru crearea unei burse de peste la Tulcea, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, conform Agerpres. Bursa a fost inchisa imediat dupa inaugurarea din aprilie,…

- In perioada 4-8 noiembrie 2019 s-a desfasurat la Atena, Grecia, cea de a 43-a Sesiune Anuala a Comisiei Generale pentru Pescuit in Mediterana si Marea Neagra (GFCM). Delegatia Romaniei a fost condusa de Nicolae Dimulescu, presedintele Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura.