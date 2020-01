Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unui anunț al Comisiei Europene conform caruia noua focare de gripa aviara evolueaza in Polonia, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus aplicarea unor masuri pentru a preveni introducerea virusului gripei aviare in Romania.“Comisia…

- Doua noi focare de gripa aviara au fost semnalate vineri in Polonia la ferme avicole situate in extremitati diferite ale tarii, dupa ce alte trei focare au fost descoperite saptamana aceasta, relateaza agentia Reuters. Unul dintre focarele de gripa aviara cu virusul H5N8 semnalat vineri se afla in regiunea…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 626 de focare, cu 44 mai puține in comparație cu ultima actualizare, anunța marți Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) intr-un comunicat, anunța MEDIAFAX.Din…

- Romania va primi anul acesta un grant de 15,83 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile acordate in cazul pestei porcine africane in anul 2019, a declarat, luni, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA a dispus o serie de masuri de prevenire, supraveghere si control pentru evitarea raspandirii virusului pestei porcine africane PPA , in conditiile in care apropierea sarbatorilor de iarna este caracterizata de o crestere…

- Apropierea sarbatorilor de iarna este caracterizata de o creștere a numarului de porci sacrificați. Pentru a evita raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus o serie de masuri de prevenire, supraveghere…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus o serie de masuri de prevenire, supraveghere si control pentru evitarea raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile in care apropierea sarbatorilor de iarna este caracterizata de o crestere…

- Cum vor putea munci șoferii romani in țarile UE. Romania și alte cinci țari europene cer revizuirea Pachetului Mobilitate Bulgaria, Romania, Ungaria, Lituania, Letonia si Polonia au semnat un document comun in care cer revizuirea Pachetului Mobilitate, a anuntat premierul bulgar Boyko Borissov, transmite…