Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, 1 aprilie 2021, au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 182/19 august 2020 pentru stabilirea de acizi grași trans in produsele alimentare destinate consumului uman, au anunțat reprezentanții organizației pentru protecția consumatorilor – InfoCons. Acizii grași trans sunt acizii…

- Inspectorii sanitar-veterinari au demarat controale oficiale in unitati de productie si comercializare din sectorul alimentar pentru a verifica aplicarea cerintelor legislative privind continutul de acizi grasi trans din produsele de consum, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- In contextul cresterii ingrijoratoare a numarului de persoane infectate in judetul Dambovita cu noul Coronavirus, Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor dam-boviteni care sunt masurile prioritare care se impun, pentru prevenirea aparitiei si raspandirii COVID-19 la locurile de…

- Peste 730 de controale au fost efectuate si 178 de dosare penale au fost intocmite, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate pentru protejarea fondului forestier, coordonate de Directia de Ordine Publica.In perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2021, politistii au desfasurat 733 de controale…

- In contextul aparitiei unor noi informatii in spatiul public cu privire la folosirea ivermectinei in prevenirea si tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face o serie de precizari.In prezent, toate produsele medicinale veterinare…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19.Peste 6.000 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti…

- In perioada 19 – 20 ianuarie 2021, politistii de la transporturi au desfasurat activitati in cadrul actiunii „RAIL ACTION DAY-Active Shield”, organizata la nivel european, sub egida RAILPOL.Politistii au actionat pentru siguranta calatoriilor cu trenul si a transporturilor feroviare, precum si pentru…

- Pentru a putea reporni voleiul juvenil, federalii incearca sa stranga acum date de la echipe, astfel incat sa stie cine poate participa in conditii de pandemie, cine s-a antrenat in aceasta perioada, dar si unde s-ar putea juca partidele. Dupa ce se vor strange aceste date, se vor forma grupe […] Articolul…