- Anunțul a fost facut dupa o discuție dintre ministrul roman al Agriculturii și omologul ucrainean, transmite Biziday. Petre Daea i-a transmis acestuia ca Romania „va... The post Romania va sigila la vama transporturile de cereale din Ucraina, dar momentan nu va interzice importurile appeared first on…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a informat, miercuri, pe omologul sau ucrainean ca Romania va sigila și monitoriza toate transporturile de cereale din Ucraina, iar Autoritatea Sanitar-Veterinara (ANSVSA) va controla direct in vama nivelul de pesticide din produsele ucrainene. Ministrul Agriculturii,…

- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- Inspectorii Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au descoperit si sanctionat primele cazuri de transport ilegal de animale si produse alimentare, in cadrul actiunilor de control desfasurate inaintea Sarbatorilor Pascale.

- Producatorii de cereale din Bulgaria au blocat frontierele țarii și au cerut oprirea importurilor de grau ucrainean care, susțin ei, le-au provocat pierderi uriașe. Fermierii bulgari protesteaza la patru puncte protestde trecere a frontierei cu Romania in perioada 29-31 martie. Autoritațile au sporit…

- Indiferent de cine a fost la guvernare, UDMR a controlat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) incepand din 2006 și pana azi prin intermediul unui medic veterinar, cu ceva pauze de cateva luni. Medicul veterinar din Salaj care in 15 ani a rezistat la 16 premieri…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat miercuri, 22 februarie, ca victoria Ucrainei ar reprezenta o victorie pentru drepturile omului și a reiterat apelul pentru inființarea unui tribunal special care sa judece crimele agresiunii rusești din țara ei, relateaza CNN și Al Jazeera . Prin videoconferința,…

- Ferma improvizata de vaci in care animalele erau tinute doar sub cerul liber, in noroi pana la genunchi, este in curs de desfiintare, dupa ce proprietarul nu a luat masurile de remediere impuse de autoritati. Primarul comunei Paulis, Ioan Turcin, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca dupa depasirea mai…