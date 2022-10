ANSVSA: Controale la depozitele de legume, fructe şi cereale Depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si din tara au fost controlate de inspectorii sanitari-veterinari, care au aplicat 101 amenzi contraventionale in valoare totala de 956.000 lei, precum si doua ordonante de suspendare a activitatii/ Controale s-au desfasurat in zilele de 12 si 13 octombrie 2022, la 386 de unitati de depozitare din municipiul Bucuresti si din judetele Arad, Arges, Bihor, Brasov, Calarasi, Cluj, Constanta, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara-Veterinara si pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

