Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari-veterinari incep la sfarsitul acestei luni controale specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Inspectorii sanitari veterinari incep la sfarsitul acestei luni controale specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane PPA , informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Inspectorii sanitari-veterinari incep la sfarsitul acestei luni controale specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Inspectorii sanitari-veterinari incep la sfarsitul acestei luni controale specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Doua magazine ale unui important lant de hipermarketuri au fost inchise in urma neregulilor grave descoperite de inspectorii sanitari. Controalele ANPC la 14 magazine ale lantului din mai multe judete au constatat numeroase abateri, printre care peste pastrat in conditii necorepunzatoare, alimente calde…

- Doua magazine ale unui important lant de hipermarketuri au fost inchise in urma neregulilor grave descoperite de inspectorii sanitari. Controalele ANPC la 14 magazine ale lantului din mai multe judete au constatat numeroase abateri, printre care peste pastrat in conditii necorepunzatoare,…

- Inspectorii ANPC au verificat 14 magazine Carrefour, la care au fost constatate abateri pentru care au fost aplicate 35 de amenzi in valoare de 301.000 lei, fiind propusa masura inchiderii temporare pana la 6 luni a doua magazine.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat saptamana trecuta amenzi, in valoare de 225.000 de lei, unui numar de 24 unitati alimentare amplasate in statiunile de pe litoral, din cauza nerespectarii normelor de igiena in spatiile de productie si comercializare, precum si pentru etichetare necorespunzatoare…