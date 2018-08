Stiri pe aceeasi tema

- În perioada 1 ianuarie - 10 august a acestui an, au fost confirmate în România 645 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porcii domestici, raspândite în 9 judete, arata un comunicat transmis vineri de Autoritatea

- Pesta porcina africana s-a extins in Romania. Numarul focarelor confirmate a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In perioada 1 ianuarie – 10 august…

- Douazeci si noua de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in opt judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns…

- Potrivit reprezentanților Autoritații Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), de la data confirmarii prezenței Pestei Porcine Africane (PPA) in țara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in județul Satu-Mare, se constata ca in zona de N-V a Romaniei boala evolueaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”, el precizand ca situatia focarelor din teritoriu va fi analizata in cursul zilei la o intalnire cu premierul Viorica Dancila. „Este o situatie dificila.…

- De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populației și 2 in exploatații comerciale, informeaza Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).De…

- Alte 57 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 10 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la 14.758 . In perioada 16-20 iulie nu au fost inregistrate decese, informeaza Institutul National de Sanatate Publica, conform Mediafax.Numarul…