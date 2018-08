Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a intrat in municipiul Braila. A fost depistata in municipiu, mai exact intr-o curte situata pe Sos. Ramnicu Sarat, vizavi de Oborul Brailei, unde proprietarul crestea cinci porci. La sfarsitul saptamanii trecute, acesta a observat ca animalele dau semne de boala si a anuntat…

- Virusul pestei porcine africane continua sa dea mari batai de cap autoritatilor sanitar-veterinare din sud-estul tarii. Ocolit pana acum, judetul Buzau este amenintat acum din aproape toate partile de aceasta maladie. Daca pana acum s-au depistat numeroase focare in judetele vecine Ialomita si Braila,…

- Virusul pestei porcine africane a confirmat la 15 porci dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, la 4 km de localitatea Tunari, din județul Ilfov, a anunțat duminica Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA). „Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a…

- Virusul pestei porcine africane a confirmat la 15 porci dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, la 4 km de localitatea Tunari, din judetul Ilfov, a anuntat duminica Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA).

- ”Este inadmisibil ca in timp ce zeci de mii de porci sunt sacrificați pe teritoriul Romaniei și industria carnii de porc este pusa pe butuci- cu pierderi de miliarde de euro- nimeni sa nu raspunda pentru acest dezastru.” afirma Ludovic Orban. Președintele PNL adauga ca ”Inca de anul trecut-…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, ii cere din nou demisia ministrului Agriculturii Petre Daea, dar și a șefului ANSVSA, Geronimo Branescu, susținand ca porcii infestați cu pesta porcina africana sunt uciși și incinerați in gropi din comune.

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 in 98 de localitati din opt judete, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. ‘Avem 578 de focare de pesta porcina africana confirmate…

- In Romania exista un focar de pesta porcina africana din 31 iulie 2017, timp in care ANSVSA nu a derulat nici macar un program de informare a publicului. Astazi avem 545 de focare! Iar numarul localitaților unde se descopera epidemia crește in fiecare zi. In Germania, unde nu este nici un focar, autoritațile…