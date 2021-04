ANSVSA: Amenzi de peste un milion de lei în sectorul alimentar Inspectorii sanitari veterinari au aplicat 269 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1,09 milioane de lei si au trimis catre neutralizare 1,3 tone de alimente, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor efectuate la nivel national in perioada 21 martie 2021 - 7 aprilie 2021. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) remis vineri AGERPRES, in perioada analizata au fost efectuate controale in 4.056 de obiective din sectorul alimentar, respectiv in carmangerii, macelarii, pescarii, unitati de alimentatie publica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

