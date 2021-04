Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 850.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 777.715 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.010 cazuri noi de…

- Pana astazi, 21 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 779.695 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 724.333 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.419 cazuri noi…

- Pana astazi, 19 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 774.555 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 719.693 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.712 cazuri noi…

- The areas with the most newly confirmed COVID-19 cases in Romania from the previous reporting are Bucharest City - 524, as well as the counties of Timis - 289; Cluj - 175; Brasov - 155; Iasi - 141; Maramures - 125; Hunedoara - 104, according to data released on Thursday by the Strategic Communication…

- Pana astazi, 8 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 746.637 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 692.681 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.319 cazuri noi…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.580 cazuri noi de infectare cu coronavirus, conform cifrelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 5 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 740.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 686.692…

- Pana astazi, 4 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 738.152 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 684.095 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.668 cazuri noi…

- In intervalul 20.01.2021 10:00 ndash; 21.01.2021 10:00 au fost raportate 69 decese 44 barbati si 25 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Caras Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, Harghita,…