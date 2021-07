Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat in ultima saptamana 52 de amenzi, in valoare totala de 461.800 de lei, in urma controalelor efectuate in 269 de unitati alimentare aflate pe Litoralul romanesc, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Campanie de control pe litoralul romanesc. Amenzi de aproximativ 44.000 lei.Potrivit Programului Cadru de Actiuni al Ispectiei Muncii pentru anul 2021, aprobat de Inspectorul General de Stat, Dantes ndash; Nicolae BRATU in perioada 15.07.2021 04.09.2021 se desfasoara "Campania Nationala privind identificarea…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) lanseaza un set de recomandari pentru evitarea toxiinfectiilor alimentare vara. Neregulile pot fi sesizate la un call...

- DSVSA, controale in Argeș la abatoare, ferme și carmangerii. Peste 7 tone de produse alimentare confiscate. ”In contextul actual al evolutiei pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat si pentru protectia populatiei si a personalului propriu, DSVSA Arges si-a adaptat activitatea,…

- Aproape 150 de kg de produse alimentare neconforme au fost retrase din comerț in urma controalelor intreprinse de catre inspectorii ANSA, saptamina precedenta. Intr-un comunicat remis presei se menționeaza ca inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale/Municipale pentru Siguranța Alimentelor (STSA) au efectuat…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au efectuat controale in perioada 21 martie - 28 aprilie 2021 privind modul in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare cu ocazia Sarbatorilor Pascale, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.…

- In contextul actual al evoluției pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat și pentru protecția populației și a personalului propriu, DSVSA Argeș și-a adaptat activitatea, astfel incat in toate unitațile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta și comercializeaza produse…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de 228.000 lei si au retras de la comercializare peste 838 de kilograme de carne, din care 600 de kg carne de miel, in urma controalelor efectuate in perioada 26 - 28 aprilie, in Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…