Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta o derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul Romaniei, informeaza Hotnews . „Din cauza conditiilor exceptionale generate de situatia din Ucraina…

- Romania va acorda derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul national, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. Fii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a anunțat vineri, 25 februarie, ca va permite intrarea refugiaților ucraineni cu caini și pisici in Romania, „din cauza conditiilor exceptionale generate de situatia din Ucraina”. „Pentru a evita eventualele dificultati cu refugiatii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA informeaza despre derogarea temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul Romaniei.Potrivit documentului, din cauza conditiilor exceptionale generate de situatia din…

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…

- Doi militari ucraineni au fost ucisi si mai multi raniti, in confruntarile care au avut loc in ultimele 24 de ore in estul Ucrainei, iar in contextul intensificarii conflictului, state din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, vor furniza asistenta umanita

- Este vorba de 350 de sibieni, care nu au scapat ușor, cu cu amenzi totale de 700.000 de lei. Aceștia nu s-au mai chinuit sa completeze formularul digital la intrare in țara in perioada sarbatorilor. „Urmarea prevederilor OUG 129/2021 am constatat, urmarea datelor furnizate din platforma Alerte MS, ca…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca a dispus intensificarea masurilor de supraveghere la nivel national, pentru evitarea aparitiei de noi focare de gripa aviara, dupa ce in 14 state UE au fost semnalate astfel de focare. In vederea prevenirii…