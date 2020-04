Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sfatuieste toti consumatorii ca trebuie sa urmareasca cu atentie sporita, atunci cand cumpara produse alimentare prin comertul on line, cerintele privind comanda, livrarea si transportul, data expedierii alimentelor in special…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va demara, in perioada 30 martie - 18 aprilie 2020, o serie de controale in trafic pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, a anuntat, miercuri, ANSVSA.In acest sens, la…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a aplicat peste 20 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.200 de lei unor unitati de producere, colectare si procesare a laptelui, unde au fost descoperite deficiente majore. Potrivit conducerii institutiei, pana in…

- In cursul lunii ianuarie 2020 Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 6.620 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii si…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a realizat, in luna ianuarie, un numar de 6.620 de controale la nivel national, la unitati din industria agroalimentara non-animala, in urma carora a aplicat 69 de amenzi, in valoare totala de 330.400 de lei, informeaza…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut, in luna decembrie, aproape 9.000 de controale, in urma carora a aplicat 117 amenzi, in valoare de 530.400 de lei. Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului…

