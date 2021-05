Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) atentioneaza consumatorii asupra riscurilor pentru sanatatea publica in cazul achizitionarii produselor pescaresti provenite din surse necunoscute sau din locuri unde nu sunt respectate conditiile minime de igiena,…

- “Deficientele constatate de inspectorii Autoritatii, in urma controalelor efectuate, au fost sanctionate prin aplicarea a 269 de sanctiuni contraventionale, care au insumat 1.099.135 de lei, emiterea a 5 ordonante privind suspendarea temporara a activitatii si a 8 ordonante privind interzicerea desfasurarii…

- DSVSA Alba, AMENZI de peste 33 000 de lei, in Sebeș, Cugir și Alba Iulia, in urma controalelor din luna martie Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) desfașoara controale specifice in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale cu scopul de a proteja sanatatea…

- “In data de 1 aprilie 2021 sunt active un numar de 409 focare PPA (n.r.- pesta porcina africana), din care 7 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta in…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure si a preveni aparitia…