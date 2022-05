Inspectorii sanitari veterinari au dat sambata 86 de amenzi, in valoare totala de 643.300 de lei si de asemenea au emis o ordonanta de suspendare a activitatii, dupa ce au continuat controalele incepute vineri la nivel national pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei de 1 Mai. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), transmis AGERPRES, in ziua de 30 aprilie au fost verificate 764 de unitati, dintre care 417 de unitati de alimentatie publica, 64 de pensiuni turistice, 10 unitati de catering,…