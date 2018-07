Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat operatorilor economici, in perioada 18 – 29 iunie, amenzi in valoare totala de aproximativ 6,24 milioane lei (aproape 1,34 milioane de euro), potrivit datelor oficiale publicate vineri, informeaza AGERPRES . In acest context, au fost depistate 926 de persoane care lucrau…

- In perioada 1 – 3 iunie, politistii rutieri maramureseni au derulat mai multe actiuni punctuale pentru prevenirea accidentelor de circulatie si sporirea sigurantei participantilor la traficul rutier. Politistii au urmarit respectarea normelor rutiere in special de catre conducatorii auto in ceea ce…

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 23 aprilie - 4 mai 2018, amenzi in valoare totala de circa 1,73 de milioane de euro (8,04 milioane de lei) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, potrivit datelor oficiale publicate vineri de Inspectia Muncii.In…

- ANSVSA anunta ca a desfasurat o noua actiune, avand ca obiectiv verificarea carnii congelate, fiind controlate unitati de transare, centre de reambalare, depozite frigorifice, depozite alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, magazine alimentare, restaurante, cantine, unitati tip catering si fast…

- In perioada 27 aprilie 1 mai a.c., peste 300 de politisti au actionat, zilnic, in statiunile de pe litoralul romanesc, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Potrivit IPJ Constanta, fiind cunoscut faptul ca, in perioada minivacantei de 1 Mai, cei mai multi…

- Pompierii constanteni au dat amenzi in valoare totala de 110.000 de lei in urma verificarilor efectuate in perioada 27 aprilie -1 mai in spatiile de distractie si la unitatile de cazare si alimentatie publica de pe litoral, informeaza cu comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In perioada 16-22 aprilie, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in mai multe unitați pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor in…

- Ouale, carnea, cozonacii, vinul, precum si alte produse alimentare specifice sarbatorilor pascale au fost verificate, in perioada 9 martie – 6 aprilie, de catre inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Caras-Severin (CJPC). Rezultatele controalelor au fost prezentate…