ANSVSA: 956 focare de pestă porcină africană, în 291 de localităţi Conform unui comunicat al Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, numarul focarelor active se afla in scadere fata de precedenta actualizare a situatiei. 'De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost eliminati 524.590 de porci afectati de boala si exista 2.208 de cazuri la mistreti', potrivit reprezentantilor ANSVSA. In total au fost stinse 1.763 de focare, respectiv 33 de focare in judetul Satu Mare, 41 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip A si unul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

