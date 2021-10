ANSVSA: 591 de focare de pestă porcină africană sunt active la nivel naţional Un numar de 591 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, in scadere fata de saptamana precedenta cand s-au consemnat 602 focare, conform informatiilor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din numarul total al focarelor active, 20 de focare erau in exploatatii comerciale, iar 2 focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 363.107 porcine in focarele active. Din 2019 si pana in prezent au fost stinse 3.608 focare de pesta porcina africana, dintr-un total de 4.199 inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

