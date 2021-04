ANSVSA: 397 de focare de pestă porcină, active la nivel naţional. Numărul animalelor afectate a scăzut la 112.920 “In data de 15 aprilie 2021 sunt active un numar de 397 de focare de pesta porcina active (PPA),din care 8 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane juridice organizate in conditiile legii), fiind afectate un numar de 112.920 de porcine (animale afectate din focarele active)”, se arata in comunicat. In intervalul 9 aprilie-15 aprilie 2021 au fost inregistrate 12 focare noi de PPA si au fost stinse 17 focare de PPA. De la prima semnalare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

