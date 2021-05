ANSVSA: 300 de focare de pestă porcină africană sunt active în ţară/ 12 focare noi, înregistrate în ultima săptămână Potrivit ANSVSA, in 20 mai erau active 300 de focare de pesta porcina africana (PPA), din care 7 focare in exploatatii comerciale si un focar in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 139.964 de porcine (animale afectate din focarele active). In intervalul 14-20 mai, au fost inregistrate 12 focare noi de PPA: cate doua in judetele Buzau si Valcea si cate unul in judetele Bihor, Iasi, Maramures, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Timis si Vaslui. In aceeasi perioada, au fost stinse 22 focare de PPA: sase in judetul Mures, patru in judetul Olt, cate doua in judetele Bacau, Brasov si Valcea si cate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

