- Romania inregistreaza la aceasta data 532 de focare de pesta porcina africana (PPA), active in in 243 de localitati din 27 de judete, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Potrivit sursei citate, cinci focare de PPA sunt in exploatatii…

- Doua noi focare de pesta porcina diagnosticate in județul Covasna, de la inceputul acestui an, se adauga celor 9 din cursul anului trecut, situație ce-i ține in alerta pe reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) Covasna. Intr-un comunicat de presa transmis…