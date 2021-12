ANSVSA: 213 focare de pestă porcină africană la final de an Numarul focarelor de pesta porcina africana a scazut la jumatate in aceasta saptamana, de la 420 pe 23 decembrie la 213 focare in prezent, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “Eforturile intreprinse de serviciile veterinare pentru a preveni raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), cele pentru gestionarea focarelor de boala, coroborate cu intensificarea controalelor din ultima perioada, au avut ca rezultat o scadere semnificativa a numarului de focare. Astfel, din data de 23 decembrie, cand erau inregistrate 420 de focare, numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

