- Romania inregistreaza 300 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 29 de judete, cu 11 mai putine fata de saptamana precedenta, conform datelor publicate de ANSVSA. Din totalul focarelor active, șapte erau in exploatatii comerciale și unul in exploatatii comerciale de tip A. Un numar total…

- Bucureștiul are cel mai mare procent al populației vaccinate – peste 36% -, urmat de Cluj, singurul județ in care este vaccinata peste 30% din populație. Pe ultimul loc este Suceava, primul „județ roșu” din Romania, din cauza focarelor de COVID-19 de la debutul pandemiei in țara noastra.Situația județelor…

- Capitala inregistreaza cea mai amre rata a vaccinarii anti – coronavirus. Pe locurile urmatoare se afla judelețe Cluj, Sibiu, Brașov și Timiș. Conform datelor Institutului Național de Statistica, un procent de 36.05% din populația Bucureștiului a fost vaccinata cu cel puțin o doza de ser. Situația județelor…

- Județele Bihor și Cluj se afla miercuri sub avertizare cod roșu de inundații. In Bihor, cantitatea de apa cazuta in ultimele zile a fost de 140 de litri pe metru patrat. Localnicii au primit mesaje RO-ALERT pentru pericolul iminent de inundații. In ultimii 24 de orem, pompierii au intervenir in 14 judete…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 22.268 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 21.03.2021 (10:00) – 22.03.2021 (10:00) au fost raportate 60 de decese (26 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Decizia de carantinare a lotului ABV 2856 de la AstraZeneca a fost anulata in urma ședinței de vineri a reprezentanților CNCAV și experților medicali. In urma ședinței de vineri, la care au participat reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Reprezentanții CNCAV au transmis, joi seara, ca retrag pentru moment lotul de la AstraZeneca, suspendat și in Italia. De asemenea, reprezentanții instituției au mai transmis ca intre timp continua vaccinarea „cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutica AstraZeneca din celelalte loturi existente…

- In județul Timiș, rata de infectare a scazut ușor, luni, 8 martie, de la 5,60 la 5,43 cazuri la mia de locutori, potrivit ultimului bilanț transmis de autoritați. Și in București rata este in ușoara scadere, ajungand la 3,04, dupa ce duminica era de 3,19. Capitala a raport cele mai multe infecții noi,…