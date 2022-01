Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt active 135 de focare de pesta porcina africana (PPA). Totodata, 88 de focare au fost stinse in perioada 30 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Ministerul Finanțelor Publice va suplimenta bugetul Autoritații Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor cu 151,8 milioane de lei pentru plata despagubirilor acordate proprietarilor ale caror animale au fost afectate de pesta porcina africana. Potrivit proiectului de rectificare…

- Doua focare de pesta porcina africana (PPA) au fost descoperite in doua gospodarii din localitatea Mihalt, cu sapte si, respectiv, patru animale, echipele de medici veterinari care s-au deplasat la fata locului dispunand mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii imbolnavirilor. "Medicii…

- Doua focare de pesta porcina africana, la Mihalț. Medicii veterinari din cadrul DSVSA Alba au acționat pentru lichidarea lor Medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au acționat, in aceste zile, pentru lichidarea a doua focare de pesta…

- O singura localitate din judetul Bistrita-Nasaud mai are, la aceasta data, focare active de pesta porcina africana (PPA) la porci domestici, dupa ce zilele trecute au fost inchise alte patru focare, potrivit comunicatului de presa remis luni de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Romania are 585 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 35 de judete si in Capitala, arata ANSVSA. Dintre acestea, 20 sunt in exploatații comerciale și 3 in exploatatii...

- Romania inregistreaza 585 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 35 de judete si Bucuresti, cu sase mai putine fata de saptamana precedenta, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor care erau…

- Un numar de 591 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, in scadere fata de saptamana precedenta cand s-au consemnat 602 focare, conform informatiilor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din numarul…