- Capacitatea de testare a laboratorului de analiza moleculara al Direcției de Sanatate Publica Suceava a fost marita, de la 64 de teste/zi, la 88 de teste/zi.Purtatorul de cuvant al instituției, Gabriela Bancila, a aratat ca a fost, de asemenea, suplimentat personalul DSP, prin angajarea, in ...

- Alte 100 mii de teste pentru depistarea SARS-COV-2 au fost procurate și livrate Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, in cadrul proiectului Bancii Mondiale „Raspuns de urgența la COVID-19 in Republica Moldova”. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, pe linga teste…

- Alte 100 000 de teste pentru depistarea SARS-COV-2 au fost procurate și livrate Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, in cadrul proiectului Bancii Mondiale „Raspuns de urgența la Covid-19 in Republica Moldova”.

- COMUNICAT DE PRESA Spitalul Judetean de Urgența Targoviște aduce … Post-ul A crescut capacitatea de testare Covid-19 a spitalului din Targoviște. Se pot face 8 teste pe ora apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile au luat decizia de achiziționa cu suportul Bancii Mondiale 100 mii de teste pentru depistarea COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Moldpres. Potrivit sursei citate, in prezent,…

- Echipamentele auxiliare si consumabilele donate vor dubla numarul de probe, pina la 800 de teste zilnic in laboratorului central din Chișinau și cite 300 in laboratoarele din Balți și Cahul. Cele trei laboratoare regionale ale Agenției Naționale pentru Sanatate Publica din Balți, Chișinau și Cahul au…

- In stocurile Agenției Naționale pentru Sanatate Publica sint 70.000 de teste pentru diagnosticarea infecției COVID-19. Totodata, un alt lot de 100.000 de teste vor fi achiziționate in curind. Datele au fost enunțate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu in cadrul ședinței Guvernului, care a ținut…

- Furtuna a fost convocat marti la Guvern de premierul Ion Chicu, iar in cadrul sedintei a anuntat ca paraseste functia, informeaza desschide.md. „Premierul Ion Chicu l-a convocat astazi intr-o sedinta pe directorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, in cadrul careia Nicolae Furtuna si-a anuntat…