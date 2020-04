Stiri pe aceeasi tema

- Sunt multe postari distribuite pe rețelele de socializare distribuite care insinueaza o legatura cauza-efect dintre implementarea noii generații de telecomunicații 5G și raspandirea coronavirusului. Nu exista, insa, nicio dovada in acest sens, evoluția pandemiei fiind total independenta de tehnologia…

- F. T. In legatura cu zvonurile potrivit carora pandemia de COVID-19 are legatura cu tehnologia 5G, reprezentanții poliției prahovene precizeaza, intr-un comunicat de presa, urmatoarele concluzii preluate de la Grupul de Comunicare Strategica: „COVID-19 se raspandește atat in țari care dispun de tehnologia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se arata reticenta in legatura cu teoria imunizarii colective in fata noului coronavirus, precizand ca nu exista suficiente dovezi in legatura cu disparitia riscului reinfectarii.

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele.

- Grupul de Comunicare Strategica a facut, vineri, precizari dupa ce in spațiul public a circulat un document prezentat, de unele surse, drept hotarare a Grupului de suport tehnico-științific. Acesta se referea la masuri drastice privind limitarea deplasarii persoanelor. Intr-un comunicat oficial, autoritațile…

- Presa aflata in slujba Kremlinului desfasoara „o campanie semnificativa de dezinformare” impotriva Occidentului, in scopul de a agrava impactul noului tip de coronavirus, a creste panica si a semana neincredere, constata un organism al Uniunii Europene intr-un document intern consultat miercuri de agentia…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la majorarea prețului la apa de 8 ori in ultimii 2 ani, informație tendențioasa și eronata care aduce prejudiciu de imagine operatorului Aparegio, societatea vine cu urmatoarele precizari: Aparegio Gorj asigura exploatarea…