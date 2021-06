Stiri pe aceeasi tema

- ,,Calatorie in lumea desenelor” este titlul spectacolului care va aduce duminica, 30 mai 2021, pe scena Centrului Cultural ,,Dragan Muntean” din Deva, cele mai cunoscute personaje din desenele animate. Spectacolele vor avea loc de la orele 17:00 și 19:00. Timp de 60 de minute, Mickey și Minnie…

- Am avut astazi deosebita placere sa primesc, la sediul Primariei, vizita unei delegații a Filarmonicii de Stat din Sibiu și anume: dirijorul Cristian Lupeș – manager, Cristina Uruc – consultant artistic, Krisztina Bucșe – secretar muzical. La intalnire au participat și consilierul local Marin…

- Ansamblul Folcloric ,,Silvana” al Centrului Cultural ,,Dragan Muntean” Deva, impreuna cu Serviciul Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva demareaza luni, 26 aprilie 2021, o acțiune de ecologizare a zonei Padurea Bejan din orașul nostru. La acțiunea de ecologizare participa membrii…

- Am dat curs solicitarii cetațenilor și am inițiat un proiect de hotarare de consiliu local pentru realizarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apa și canalizare pe Aleea Minei” din municipiul Deva. Consilierii locali au aprobat in ședința extraordinara…

- Aproximativ 520.000 de lei de la bugetul local vor intra, luni, 19 aprilie 2021, in contul celor 10 unitați de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Deva, pentru plata tuturor categoriilor de burse școlare aferente lunii ianuarie 2021, potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 147/2021.…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Deva continua sa sprijine financiar Spitalul Județean de Urgența. Consilierii locali au aprobat in ședința din 30 martie 2021, asocierea Municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgența, in vederea creșterii calitații serviciilor medicale pentru…

- Primaria Municipiului Deva a demarat lucrarile de reparație a gropilor aparute in carosabil in urma sezonului rece. Strazile din municipiul nostru vor beneficia de lucrari de reparație a covorului asfaltic (frezare, burdușire și plombare cu asfalt). Pe lista se afla urmatoarele locații:…

