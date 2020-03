"Tatal meu a fost mereu atras de zona imobiliara și mi-a transmis și mie acest spirit. In trecut am mai dezvoltat și alte proiecte in București, spre exemplu in Cotroceni, Aviației și in Pipera. Acest nou proiect, Herastrau Park View, este insa varful nostru de lance. Avem planuri de dezvoltare in continuare. Ne uitam constant dupa terenuri intr-o zona de investiții intre 10 și 20 milioane euro", spune Bogdan Dragomir, fiul lui Dumitru Dragomir, potrivit profit.ro.

Clienți-ținta sunt executivi in companii mari, antreprenori, avocați, doctori, sportivi, calculul fiindca exista o cerere…