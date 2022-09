Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 759 mai puține fața de ziua anterioara. 1.040 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- Guvernul a aprobat actualizarea domeniilor si a programelor de studii universitare de master din cadrul institutiilor de invatamant superior, printr-o hotarare pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HG nr. 434/2022 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat marti ca au fost inregistrate 12.353 de cazuri noi de COVID in ultimele 24 de ore, pentru saptamana viitoare fiind estimata o medie de 10.000 de cazuri zilnic. De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost consemnate 32 de decese. Rafila a anuntat ca am ajuns…

- In topul primelor 10 orase cu proiecte Smart City finalizate se afla orasul Harsova din judetul Constanta, care ocupa locul 8 in clasament alaturi de Avrig, Sibiu si Hunedoara cu 12 proiecte In clasamentul proiectelor cumulate pe fazele de executie, regasim si municipiul Constanta, pe locul 14 la egalitate…

- Joi, 7 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 iulie, Loteria Romana a acordat peste 25.500 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 7 iulie 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anuntat retragerea din comert a cateva denumiri de bomboane autohtone, neconforme. Potrivit ANSA, s-a depistat prezența substanțelor care pot provoca alergii sau intoleranta la unele categorii de consumatori in produsele de cofetarie plasate pe…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a depistat prezența substanțelor care pot provoca alergii sau intoleranta la trei tipuri de bomboane de la Bucuria. Este vorba despre bomboanele Gloria caprice și Victorița, in care s-a depistat prezența proteinelor din lapte nedeclarate și bomboane Originale…

- La ultima vizita a evaluatorilor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a fost acreditat in categoria a IV-a, „acreditat cu incredere redusa". Intre timp, reprezentantii unitatii medicale sustin ca au indeplinit planul de conformare,…