ANSA a elaborat recomandări pentru evitarea produselor neconforme Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a lansat ieri un ghid cu unele recomandari pentru a evita procurarea produselor neconforme, transmite moldpres.md. „Ai dreptul la returnarea acestuia sau preschimbarea pe un alt produs similar conform, prezentind un bon fiscal, dovada procurarii produsului; ai dreptul la restituirea contravalorii produsului; ai dreptul la depunerea reclamați Citeste articolul mai departe pe noi.md…

