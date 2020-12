ANSA: 2020 a fost un an negru pentru jurnalişti, iar 274 au ajuns la închisoare ​2020 a fost un an nefast pentru libertatea presei, cu un numar record de jurnaliști închiși la nivel mondial (printre care si 34 acuzați de publicarea de &"știri false&"), informeaza agenția italiana ANSA, citata de Rador.



Raportul întocmit la fiecare 12 luni de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) releva faptul ca, din decembrie anul trecut si pâna în prezent, 274 de jurnaliști au ajuns în închisoare pentru munca lor, cifra care nu-i include pe cei care au fost arestați și apoi eliberați.



Pentru al doilea an consecutiv, recordul este…

Sursa articol: hotnews.ro

