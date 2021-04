Stiri pe aceeasi tema

- Interesul Romaniei este ca investitia in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra sa demareze in anul 2022, altfel gazele de acolo isi vor pierde valoarea, a declarat, joi, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM).

- Premierul Florin Cîțu l-a înlocuit pe Nicolae Turdean din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. În locul sau a fost numit Daniel Grigoroiu-Norocel, un personaj despre care se cunosc puține lucruri. Deși a ocupat funcții importante, nu deține un CV public.…

- Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar, a anunțat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu. Extracția de gaze ar putea incepe in…

- Pentru prima oara vor fi extrase gaze naturale din Marea Neagra in acest an, dn perimetrul Aurora, de catre compania Black Sea Oil&Gas. Din zacamantul Neptun Deep forarea va incepe in 2025,...

- Ministrul Energiei crede ca in cursul acestui an va incepe exploatarea gazului din Marea Neagra, el sustinand ca "prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra" va fi scoasa din perimetrul Aurora, de catre compania Black Sea Oil & Gas. "Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra mai mult decat…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 174 din 19 februarie prmul ministru Florin Vasile Citu a semnat o serie de decizii.Prima dintre ele face referire la eliberarea lui Eugen Stefan Dorel Cojoaca din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii…

- Anul 2021 este unul critic pentru gazele din Marea Neagra, in conditiile in care zacamintele de acolo sunt gata sa fie exploatate, iar decizia de investitii depinde de masurile care vor fi luate de autoritati, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Consiliul de Administrație al Romgaz l-a revocat miercuri pe Constantin Adrian Volintiru din funcția de director general, încetând astfel și contractul de mandat încheiat între companie și acesta. Pâna la numirea unui nou director general, conducerea Romgaz este preluata…