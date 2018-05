Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor, dar o va face dupa ce va primi decizia Consiliului Concurentei legata de investigatia declansata pe piata…

- De la inceputul acestei luni, consumatorii cas­­nici alimentati de Engie Romania, prin­cipalul furnizor de gaze pe piata reglementata, vor achita facturi mai mari, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a majorat preturile cu 10%. Acesta este cea de-a doua majorare…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE – a aprobat, joi, preturile gazelor pentru clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri

- Compania Engie creste pretul gazelor naturale pentru populatie Pretul gazelor naturale furnizate de compania Engie pentru populatie creste de la 1 aprilie cu 1, 2 bani pe kilowat ora, potrivit unei decizii luate de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei. Compania…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sanctionat Transelectrica pentru ca nu a realizat investitiile asumate chiar in planul de administrare, punand in pericol Sistemul Electroenergetic National, in perioada 2014-2017, se arata intr-o nota de informare a actualului management…