ANRE va face campanie plătită de informare cu drepturile clienților de electricitate și gaze. Câte milioane sunt puse la bătaie Acuzata ca nu a intervenit la timp pentru a preveni scandalul facturilor eronate la energie și gaze, declanșat inca de la finalul anului trecut, ANRE vrea sa inceapa in perioada urmatoare o ampla campanie media pe TV, online și social media, contract estimat la 3 milioane de lei (600.000 de euro). Scopul declarat – atat o mai buna informare a romanilor despre drepturile lor, despre cum se citesc facturile ori cum se schimba furnizorul, dar și pentru creșterea increderii in ANRE și in instrumentele sale de informare. Autoritatea naționala de reglementare in domeniul energiei electrice (ANRE) a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

