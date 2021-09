Stiri pe aceeasi tema

- “ANRE a publicat pe pagina proprie de internet, in vederea consultarii publice, doua proiecte de ordin referitoare la standardele de performanta ce trebuie indeplinite de catre operatorii de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale. In cazul standardului de performanta pentru serviciul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a publicat pe pagina proprie de internet, in vederea consultarii publice, doua proiecte de ordin referitoare la standardele de performanta ce trebuie indeplinite de catre operatorii de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale, potrivit unui…

- Vicepreședintele ANRE, despre cazul familiei din Alba Iulia care a primit o factura la energie electrica de aproape 28.000 de lei: „Sunt absolut convins ca este o greșeala de citire” O familie din județul Alba a avut neplacuta surpriza de a primi o factura imensa la energie electrica, in valoare de…

- Se poate observa ca in ultimii ani piața afacerilor de tip „florarie online” s-a dezvoltat semnificativ și tot mai mulți clienți iși indreapta atenția spre acest tip de servicii, in detrimentul cunoscutelor boutique-uri de pe strazile marilor orașe.Deși aceasta creștere poate fi inclusa in trendul global…

- Bianca Dragușanu și-a scos toate armele din dotare și nu vrea sa stea cu mainile in san, motiv pentru care a decis sa o dea in judecata pe Claudia Patrașcanu. Vedeta deja a contactat avocații și vrea sa i se faca dreptate in urma acuzațiilor grave pe care inca soția lui Gabi Badalau le-a facut la adresa…

- Principalele schimbari si masurile se refera la includerea intreruperilor scurte, intre 3 secunde si 3 minute, in categoria intreruperilor care se monitorizeaza si pentru care operatorii de distributie sunt obligati sa acorde compensatii la depasirea numarului maxim stabilit prin standard. Noi reglementari…

- Clienți care sufera de pe urma intreruperilor neplanificate ale curentului vor fi despagubiți: Compensații intre 5 și 300 de lei Clienți care sufera de pe urma intreruperilor neplanificate ale curentului vor fi despagubiți: Compensații intre 5 și 300 de lei Clienți care sufera de pe urma intreruperilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat in sedinta Comitetului de reglementare de marti un nou ordin privind standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Principalele schimbari si masurile se refera…