Stiri pe aceeasi tema

- ANRE lanseaza asistentul virtual Eva. Raspunde la intrebari și ajuta clienții sa-și schimbe furnizorul de curent sau gaz ANRE a lansat asistentul virtual Eva, pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica și gaze naturale la nivel național (POSF). Platforma online…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- Dupa OMV, compania Black Sea Oil and Gas, care extrage gazele din Marea Neagra, refuza sa plateasca taxa de solidaritate și cere Guvernului o derogare. Black Sea Oil and Gas arata ca deja platește impozit pe veniturile obținute, care se apropie de 60%. In condițiile in care ar plati și taxa de solidaritate…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine, incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online…

- Un barbat din Adjud, județul Vrancea, a avut parte de un șoc imens. A primit o factura la energie electrica in valoare de 76 de milioane de euro. Din fericire, insa, problema s-a soluționat rapid, iar barbatul va plati doar suma aferenta consumului pe care l-a facut pe parcursul a cinci luni. Barbatul…

- Sectiunea de cumparaturi va disparea in curand din Instagram, iar in locul acesteia pe bara de butoane va reveni butonul de compunere a postarilor noi. Instagram a inceput sa testeze o noua interfata pentru aplicatia mobila a platformei, din care cel mai notabil aspect este disparitia sectiunii Shopping.…

- Un fost șef al armatei ruse cu legaturi vechi cu Ucraina a murit „subit” la varsta de 69 de ani, a anunțat fabrica de tancuri unde lucra, potrivit cotidianului britanic The Telegraph. Compania de construcții de mașini Uralvagonzavod, cel mai mare producator de tancuri din lume, unde generalul Alexei…

- Patru europarlamentari romani au schimbat cursul unui avion TAROM Bruxelles – București ca sa ajunga și ei in capitala Romaniei, deși se aflau la Strasbourg, scris publicația Politico. Compania susține ca astfel de devieri de la traseu nu reprezinta o excepție, pentru ca sunt considerate escale. Una…