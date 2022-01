Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 13 proiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre S.A. „Moldovagaz” in contextul obligației de serviciu public.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a solicitat de la Moldovagaz informații și calcule suplimentare privind cheltuielile și evoluția prețului de achiziție a gazelor naturale pentru anul 2022.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a aprobat in sedinta de marti, 10 noiembrie, tarife noi pentru gazele naturale. Astfel, tariful pentru consumatorii finali va fi de 10 lei si 26 de bani, asa cum a solicitat furnizorul de gaze "Moldovagaz".

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va examina maine solicitarea Moldovagaz privind majorarea tarifului pentru gazele naturale. Ședința este programata pentru ora 10:00. In context, ANRE a publicat și documentul cu cererea din partea Moldovagaz.

- Ședința in care Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica va examina solicitarea Moldovagaz cu privire la aprobarea tarifului pentru gazul natural va avea loc marti. Anunțul a fost facut de catre directorul ANRE, Eugen Carpov.