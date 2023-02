ANRE schimbă regulile. Ce informații trebuie să conțină factura la energie Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a pregatit un set de masuri pentru transmiterea facturilor de energie electrica. Decizia celor de la ANRE vien dupa ce furnizorii au profitat pana acum de lipsa unor reglementari clare și fie au intarziat cu lunile la emiterea facturilor, fie au facut avere din banii romanilor. Citește și: Ai primit factura cu intarziere? Ai dreptul sa platești eșalonat! Noi reguli ANRE Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa dețina o pagina de internet prin care sa puna la dispozitia clienților prin acces parolat, gratuit, in timp real si securizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noilor reguli impuse de ANRE , furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an. Autoritatea…

- Schimbari majore la facturile de curent electric! Furnizorii sunt obligați sa precizeze o serie de noi informații utile. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunța ca aprobat un nou Regulament de furnizare a energiei electrice, care intarește drepturile clienților finali…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Energie (ANRE) le va impune furnizorilor sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, ANRE. „Teoretic, da. Noi am propus și am pus deja in dezbatere publica, am avut o consultare cu operatorii economici din piața și…

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligati sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, conform unui anunt al lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE). Rate egale cu perioada facturata „Propunerea este ca in situațiile in care furnizorii…

- Furnizorii, obligati sa accepte plata in rate la gaze si curent: Decizie ANRE Furnizorii, obligati sa accepte plata in rate la gaze si curent: Decizie ANRE Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Energie (ANRE) le va impune furnizorilor sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, a…

- Apare o schimbare semnificativa in privința facturilor de energie, adusa de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei. Potrivit proiectului, perioada de facturare ar fi lunara iar furnizorii ar fi obligați sa accepte eșalonarea facturilor cel puțin egala cu perioada de facturare pentru…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca supune consultarii publice proiectul regulamentului de furnizare a energiei electrice pentru clientii finali. In document apare formula de client activ, dar și posibilitatea de esalonarea la plata a facturii, la cerere.…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si transmisa spre decontare in conformitate cu OUG 27/2022 a depasit 6,7 miliarde lei, in crestere de la 6,2 miliarde de lei, suma prevazuta in raportarea ANRE din 17 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…