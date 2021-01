ANRE: Românii vor primi de la furnizorul de energie electrică cel mai bun preț, fără abonament, până la 30 iunie Conform Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), clienții casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat ANRE a aprobat ordinul in sedinta Comitetului de reglementare de miercuri. “Astfel, clientii vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel putin pana la data de 30 iunie 2021, clientii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

