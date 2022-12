ANRE: Românii au consumat cu 5% mai puțină energie în primele 9 luni Populația Romaniei a consumat cu 5% mai puțina energie electrica in primele 9 luni din 2022, arata ultimul raport al ANRE . Scumpirea energiei a transformat indemnul “Stinge becul” din slogan in actiuni concrete, consumul casnic de energie scazand cu 5% in primele noua luni ale anului, arata un raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul energiei (ANRE). Cererea de energie din partea populatiei reprezinta un sfert din consumul total de energie, aflat si el in scadere cu 6% in perioada analizata din cauza reducerii consumului industrial, relateaza zf.ro Scaderile acestea de 5-6%… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

